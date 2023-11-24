Москва, 24 ноября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Говорить о новом железном занавесе после закрытия Финляндией контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией преждевременно. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдёт», — ответил Песков на вопрос, нет ли ощущения, что намеренно пытаются ставить железный занавес на российских границах.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии 22 ноября подтвердили закрытие всех, кроме одного, КПП на границе с Россией. Так, по решению Госсовета страны пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» закрываются с 00:00 24 ноября. Работать на границе с Россией будет только «Раджа-Йоосеппи». Принятые меры действуют до 23 декабря 2023 года.

В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на РФ за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями. Подчёркивается, что финские власти не проводили никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.

Власти Норвегии 23 ноября заявили, что следом за финнами могут закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. По словам премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре, Норвегия может последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг».