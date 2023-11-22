Москва, 22 ноября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Попытки Финляндии переложить ответственность на Россию за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию являются неуклюжими оправданиями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 22 ноября.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения», — отметила Захарова.

Она добавила, что Финляндия стремится уйти от возобновления взаимодействия пограничных служб, которое было прервано по её вине и являлось неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения функционирования совместной границы.

Дипломат подчеркнула, что финские власти не проводили никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией, чтобы решить вопросы, связанные с ситуацией на границе. Она отметила, что если в Финляндии решили, что какие-то действия России для финской стороны невыгодны, не нужны или не полезны, то нужно было дать указания пограничниками о проведении консультаций с российскими коллегами.

Финляндия в ночь на 18 ноября закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе. Власти объяснили это решение увеличившимся притоком «граждан третьих стран» со стороны России. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Газета IltaLehti сообщила 20 ноября, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Позже сообщалось, что вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен отказался усиливать ограничения.