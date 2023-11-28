Москва, 28 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Финляндия закроет границу с РФ до 13 декабря, пропускать через КПП будут только грузовой транспорт, пишет Reuters.

Alexey Ivanov

26 ноября финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что готов закрыть все КПП на границе с Россией. При этом приём заявлений от беженцев о предоставлении убежища будет происходить в другом месте, а не на восточной границе.

Хельсинки уверяет, что на российско-финской границе слишком много беженцев из стран Ближнего востока.

С 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре КПП на границе с Россией в Ленинградской области и Карелии. Соискатели политического убежища могут подать заявления на пограничных переходах Вартиус и Салла.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Она указала, что руками еврочиновников Запад выстраивает новую заградительную стену. И эти «железные заборы и ров какой-то» ограждают не Россию, а их сами, добавила Захарова.

Эксперты указали, что действия Финляндии вряд ли на самом деле обусловлены страхом перед наплывом беженцев. Скорее всего, это политический шаг. Многие сочли действия финном очередным свидетельством русофобии.