Белгород, 25 января, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Власти Белгорода сообщили о ракетной опасности в городе. Информацию 25 января опубликовал Telegram-канал мэрии.

Евгений Силантьев/ТАСС

«РСЧС [«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»]: город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — сообщили в мэрии.

Жителей Белгорода и Белгородского района призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолёт Ил-76, транспортировавший украинских военнопленных на обмен.

ВСУ ударили по самолёту из зенитного ракетного комплекса. Погибли все люди, которые находились на борту, — 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Минобороны назвало эту атаку украинского режима терактом.