Брянск, 24 января, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО России) вечером 24 января уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ

«Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что военные сбили указанные дроны примерно в 21:30 по московскому времени (совпадает с местным).

Вечером 24 января губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал о двух обезвреженных дронах ВСУ в регионе. Позднее он написал о ещё одном нейтрализованном украинском БПЛА.