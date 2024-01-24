Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Брянск, 24 января, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 24 января пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.
Богомаз отметил, что в результате атаки и работы системы ПВО никто не пострадал, каких-либо разрушений не зафиксировано. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
Как передавало ИА Регнум, 20 января в Министерстве обороны сообщили о попытке Киева совершить теракт на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области около 06:30 мск.