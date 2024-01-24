Брянск, 24 января, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны вечером 24 января пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Богомаз отметил, что в результате атаки и работы системы ПВО никто не пострадал, каких-либо разрушений не зафиксировано. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в Министерстве обороны сообщили о попытке Киева совершить теракт на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата самолётного типа. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области около 06:30 мск.