Брюссель, 24 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Отдельные страны Европейского союза обеспокоены последствиями использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на официальные лица и дипломатические источники в ЕС.

Семен Лиходеев/ТАСС

По словам собеседников издания, государства опасаются ответных мер России и правовых проблем, которые могут возникнуть в случае принятия такого решения сообществом.

Скорее всего, Евросоюз договорится только о налогообложении прибыли от российских активов, чтобы отправить средства на поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд ― это около 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине. Вашингтон намерен передать эти деньги Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 11 января, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США этого законопроекта. Она подчеркнула, что Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями.

Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов на Западе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, 12 января сообщило, что Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы пресечь любые попытки США и Евросоюза конфисковать замороженные активы Центробанка. Издание предположило, что ЦБ близок к соглашению с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники 23 января сообщило, что Евросоюз на данный момент не может конфисковать замороженные активы и валютный резерв России из-за отсутствия единства по этому вопросу внутри объединения. По словам собеседника, официальные лица ЕС в первую очередь озабочены юридическими проблемами и последствиями возможной конфискации. Кроме того, арест российских активов может негативно отразиться на европейской валюте.