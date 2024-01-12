Вашингтон, 12 января, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы пресечь любые попытки США и Евросоюза конфисковать замороженные активы Центробанка. Об этом 12 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В материале указано, что российские власти заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Также отмечается, что чёткие международные правила в этой сфере отсутствуют, поэтому любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние правовые нормы государств, которые ввели санкции против России.

Агентство предположило, что ЦБ близок к соглашению с международными юридическими фирмами для представления интересов страны в случае судебного разбирательства. При этом изучающие возможность конфискации российских активов власти указали низкий риск того, что резервы Москвы могут конфисковать. При этом, сообщил Bloomberg, пока отношения с Россией не стабилизируются, активы останутся заблокированными.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около $300 млрд. Вашингтон собирается передать эти деньги Киеву.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби 12 января заявил, что Белый дом пока не готов дать новую информацию о возможной конфискации замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 11 января, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов. Он добавил, что такие действия не останутся без ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США этого законопроекта. Она подчеркнула, что Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями. По её словам, воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксонских стран.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не ощутил какой-либо пользы от использования российских активов, конфискованных в пользу Украины. Он добавил, что киевские власти рассчитывают получить российские валютные резервы на общую сумму от 250 до 300 миллиардов евро, замороженные странами Европейского союза и «Большой семёрки».