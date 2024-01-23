Брюссель, 23 января, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Европейский союз на данный момент не может конфисковать замороженные активы и валютный резерв России из-за отсутствия единства по этому вопросу внутри объединения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Конфискация капитала российских активов не произойдёт. Согласия по этому вопросу среди членов Евросоюза нет», — рассказал Reuters неназванный высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что официальные лица Европейского союза в первую очередь озабочены юридическими проблемами и последствиями возможной конфискации. Кроме того, арест российских активов может негативно отразиться на европейской валюте. Глава министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в беседе с агентством подчеркнул, что относиться к обсуждению конфискации российских активов необходимо с большой осторожностью.

Как передавало ИА Регнум, 23 января издание La Libre сообщило, что глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым пообещал в течение 2024 года предоставить Киеву военную помощь на сумму более 600 миллионов евро, полученных от замороженных российских активов.

Кроме того, на прошедшей 22 января встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС министры иностранных дел пришли к соглашению о взимании налога с доходов от замороженных активов Банка России. По данным Bloomberg, Брюссель намерен сделать это без согласия России.

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил ИА Регнум, что планы западных стран забрать финансовые средства у России вызваны в первую очередь тем, что Соединённые Штаты Америки потеряли возможность продолжать финансирование Украины. Депутат назвал это воровством и подчеркнул, что Вашингтон даже не пытается создать видимость правомерных действий.