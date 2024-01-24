* WhatsApp — запрещённая в России организация

Москва, 24 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. У пользователей Telegram и WhatsApp 24 января возникли проблемы с доступом к этим мессенджерам. Из данных сервиса «Сбой.рф» следует, что по состоянию на 14:00 московского времени на работу Telegram пожаловались более 8,4 тысячи человек. Это в основном жители Новосибирской области (39%), Хабаровского края (17%) и Москвы (10%). Также со сбоем в работе системы столкнулись жители 15 других регионов, но там доля жалоб составила от 7% (Санкт-Петербург) до 1% (Сахалин).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Более 9,4 тысячи жалоб от пользователей за сутки поступило на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена).

Кроме этого, о неполадках заявляли пользователи мессенджера Viberr, за сутки об этом написали 1450 человек.

Как сообщало ИА Регнум, мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России, если он откажется удалять каналы с запрещённой информацией, предупредили в Роскомнадзоре.

После сбоя WhatsApp 17 января 2024 года, когда российские пользователи оставили почти 1,3 тысячи жалоб, управляющий партнёр агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер пояснял причину плохой работы сервиса. IT-эксперт подчеркнул, что американская компания Meta не занимается развитием инфраструктуры, направленной на Россию, поэтому в работе принадлежащего ей мессенджера WhatsApp будут возникать сбои.

В работе Telegram один из самых массовых сбоев случился 30 октября 2023 года: в некоторых регионах сервис был недоступен двое суток. Причём более 30% жалоб на работу мессенджера написали тогда жители Краснодарского края.

Около часа система была недоступна 21 августа 2023 года. На сайте «Сбой.рф» было зафиксировано более 7 тысяч жалоб.

В середине июня 2023 года проблемы с корректной работой мессенджера Telegram отмечались и у пользователей на Украине. Подавляющая часть жалоб на различного рода сбои поступила из Киева.