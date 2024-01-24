Москва, 24 января, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Пользователи мессенджера Telegram вновь сообщили о проблемах в его работе. Это 24 января следует из данных сервиса «Сбой.рф», отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Количество жалоб превысило 7,7 тыс., больше всего их поступило из Новосибирской области (38%), Хабаровского края (17%) и Москвы (10%).

Помимо этого, на неполадки в работе Telegram пожаловались пользователи из Приморья, Санкт-Петербурга, Амурской области и Иркутской областей, Якутии и Камчатского края.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января пользователи уже сообщали о сбоях в работе Telegram. В тот момент о неполадках заявили свыше 1,1 тыс. человек.

Позднее в этот же день стало известно о сбоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме этого, о неполадках заявляли пользователи мессенджера Viber.