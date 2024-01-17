* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 17 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) в России жалуются на сбои в его работе. Жители страны оставили почти 1,3 тысячи жалоб, о чём свидетельствуют данные сайта мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.РФ».

Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

Больше всего на работу WhatsApp жалуются жители Башкирии — 50%. Далее по числу оставленных сообщений следует Татарстан — 15%. Третье место заняла Москва. Жители столицы оставили 14% жалоб от общего числа.

Кроме того, жалобы поступают от жителей Петербурга, Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей, а также Удмуртии.

Как передавало ИА Регнум, мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России, если он откажется удалять каналы с запрещённой информацией, предупредили в Роскомнадзоре. Ранее WhatsApp объявил о запуске функции создания каналов.