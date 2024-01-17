Москва, 17 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Американская компания Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) не занимается развитием инфраструктуры, направленной на Россию, поэтому в работе принадлежащего ей мессенджера WhatsApp будут возникать сбои. Об этом сообщил IT-эксперт, управляющий партнёр агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

По его словам, о сбоях в работе WhatsApp жители России, скорее всего, ещё неоднократно услышат в ближайшее время. Он напомнил, что ещё весной 2022 года материнская компания была признана экстремистской, а её деятельность на территории России была запрещена.

«Логично, что с уходом ИТ-гиганта с российского рынка закончились и все инвестиции в наш регион», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Несмотря на то, что WhatsApp формально остался, многие доступные для западных пользователей функции остаются недоступными в России решением самой корпорации, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, по данным сайта мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.РФ», 17 января пользователи мессенджера WhatsApp в России пожаловались на сбои в его работе. Жители страны оставили почти 1,3 тыс. жалоб.

Больше всего на работу WhatsApp пожаловались жители Башкирии — 50%. Далее по числу оставленных сообщений следует Татарстан — 15%. Третье место заняла Москва. Жители столицы оставили 14% жалоб от общего числа.