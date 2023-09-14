Москва, 14 сентября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Роскомнадзор будет требовать от мессенджера WhatsApp удалять каналы с запрещённой информацией, а в случае отказа может заблокировать приложение. Об этом 14 сентября заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Появление недружественных каналов с запрещённой информацией незамедлительно повлечёт требование об их удалении, и при отказе — к блокировке», — рассказали в Роскомнадзоре.

Отмечается, что требования законодательства РФ распространяются на все компании, в том числе мессенджеры и соцсети, работающие в России.

В ведомстве также порекомендовали организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции создания каналов.

Комментируя эту информацию, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации.

С ним согласился глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что если WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки.