Москва, 24 июня, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в ряде городов на территории России. Это можно узнать из данных сервиса для отслеживания работы популярных интернет-ресурсов DownRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

По состоянию на 21:00 мск поступило 6521 сообщение о сбое в работе мессенджера. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

От большинства пользователей (36%) поступили жалобы на работу сайта. У 19% не подгружаются чаты для общения, ещё у 10% возникли проблемы с отправкой личных сообщений.

Кроме того, проблемы с корректной работой мессенджера Telegram наблюдаются и у пользователей на Украине. Подавляющая часть жалоб на различного рода сбои поступила из Киева.

Ранее ИА Регнум сообщало о проблемах в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сообщили о проблемах с доступом к социальной сети. При попытке зайти на сайт социальной сети с компьютера на экране появляется надпись: «Страница, которую вы загружаете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте ещё раз позже», она дублируется на английском языке. По какой причине произошёл сбой, неизвестно.