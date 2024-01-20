Тула, 21 января, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 20 января пресекли атаку украинских боевиков с помощью БПЛА над Тульской областью, оповестили в Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«Один БПЛА самолётного типа уничтожен 20 января около 23:50 мск над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

В министерстве по региональной безопасности Тульской области подтвердили успешную работу ПВО по отражению атаки украинского дрона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА Регнум, также вечером 20 января средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник над Смоленской областью. Дрон уничтожили около 23:50 мск. Информация о разрушениях не поступала.

В Тульской области 11 января перехватили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Перехват произошёл вдали от населённых пунктов, уточнили в министерстве по региональной безопасности.