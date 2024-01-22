Смоленск, 22 января, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Один из трёх сбитых над Смоленской областью украинских беспилотников направлялся для атаки на аэродром Смоленск-Северный, где в катастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом стало известно 22 января.

Дмитрий Лысенков/РИА Новости

«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России заявило об уничтожении над Смоленской областью в ночь на 21 января трёх беспилотников ВСУ. Как рассказали в ведомстве, очередную попытку украинского режима совершить теракт пресекли около 01:30 мск, три дрона самолётного типа сбили дежурными средствами российской противовоздушной обороны. Перед этим губернатор области Василий Анохин сообщал, что в результате обезвреживания вражеского дрона никто не пострадал.

В 2010 году на аэродроме Смоленск-Северный произошла авиакатастрофа с участием польского борта № 1. Тогда погибли 96 человек, в том числе Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после случившегося Межгосударственный авиационный комитет объявил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана и недостаточная подготовка лётчиков.