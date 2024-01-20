Смоленск, 21 января, 2024, 02:04 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что над Смоленской областью в ночь на 21 января были уничтожены три беспилотника ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Очередная попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку была пресечена около 01:30 мск. Три БПЛА самолётного типа были сбиты над Смоленской областью дежурными средствами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 января средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник над Смоленской областью. При попытке террористической атаки он был уничтожен около 23:50 мск.

Вооружённые силы России сбили за сутки 20 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд HIMARS, сообщил 20 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские силы противовоздушной обороны вечером 20 января пресекли атаку украинских боевиков с помощью БПЛА над Тульской областью.