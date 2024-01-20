Орел, 20 января, 2024, 23:01 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что вечером 20 января была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку по российской территории.

Mil.ru

Силами противовоздушной обороны ВС РФ около 22:30 мск был уничтожен беспилотник самолётного типа киевских боевиков над территорией Орловской области.

О последствиях на земле информации нет.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России сбили за сутки 20 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд HIMARS, сообщил 20 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средствами ПВО сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лисичанск ЛНР, Богдановка, Белогоровка ДНР, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS.

В ночь на 15 января российские средства ПВО уничтожили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью.

Вечером 20 января со стороны Украины было обстреляно село Вишнево Беловского района Курской области. Пострадавших среди жителей нет. Взрывом были выбиты окна в спортивном зале и столовой местной школы.