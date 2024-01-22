Москва, 22 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. С начала проведения спецоперации на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) прибыли свыше 300 наёмников из Франции. Об этом 22 января сообщил источник «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории ― до 170 человек», ― сказал источник.

Он уточнил, что, по состоянию на январь, в зоне конфликта находились 50 боевиков из Франции. Они входят в состав «Интернационального легиона обороны Украины».

Собеседник агентства добавил, что часть наёмников проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 января Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники.

В Минобороны сообщили, что российские военные полностью разрушили здание, в котором дислоцировались иностранные боевики, уничтожив более 60 наёмников. Ещё свыше 20 раненых боевиков госпитализировали.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих в ВСУ, а заявление об уничтожении французских наёмников в Харькове назвали «грубой манипуляцией России». Министр обороны страны Себастьян Лекорню пояснил, что правительство Франции не может запретить своим гражданам воевать на стороне ВСУ, но оправляющиеся на Украину граждане не связаны с ВС страны.

После гибели французских граждан в Харькове посла Франции вызвали в МИД России. Ему заявили, что вся ответственность за произошедшее лежит на совести Парижа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о том, что Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликт на Украине пробьётся к французской общественности.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что уничтоженные в Харькове французские наёмники были профессиональными военными, возможно, бывшими членами Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками.

22 января стали известны имена французских наёмников, находившихся в пункте временной дислокации иностранцев в Харькове, когда по нему нанесли удар российские военные. Их возраст составлял от 24 до 49 лет.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Франции лицемерно отрицают наличие в рядах украинской армии французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество. По его словам, Париж в этом случае действует в соответствии с политикой двойных стандартов, отрицая эту информацию, а когда появится соответствующая возможность, заявит, что «это была такая задумка».