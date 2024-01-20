Париж, 20 января, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Правительство Франции не может запретить своим гражданам воевать на стороне Украины, заявил в интервью телеканалу LCI министр обороны Французской Республики Себастьян Лекорню.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Есть французы, гражданские, которые отправились воевать на Украину в их униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить. Эти люди по определению не имеют связи с французскими вооружёнными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — сказал он.

Во Франции при этом на законодательном уровне закреплено, что наёмничество уголовно наказуемо. За это преступление предусмотрены пятилетнее тюремное заключение и штрафы размером до €75 тысяч.

Также Лекорню обвинил Россию в ведении «информационной войны» после оглашения информации о воюющих на ВСУ французских наёмниках. По словам министра, РФ якобы ужесточилась объявленными президентом Франции Эммануэлем Макроном поставками для украинской армии дополнительных 40 ракет Scalp.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон заявил о намерении в феврале посетить Киев для обсуждения новых поставок оружия ВСУ. Президент Франции заверил, что Париж продолжит оказывать военную помощь украинской армии, включая обучение военных ВСУ.

В результате высокоточного удара ВС России по пункту дислокации наёмников в Харькове были уничтожены более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники, отметили в Минобороны РФ.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих в ВСУ, а заявление об уничтожении французских наёмников в Харькове назвали грубой манипуляцией России, написало 18 января Agence France-Presse.

После гибель французских граждан в Харькове посла Франции вызвали в МИД РФ. Его оповестили, что вся ответственность за произошедшее лежит на совести Парижа. Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликте на Украине пробьётся к французской общественности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.