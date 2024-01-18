Москва, 19 января, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с уничтожением российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Об этом заявила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Поводом для вызова посла в МИД РФ стал факт того, что в числе погибших и раненных иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ, были и французы.

По словам Захаровой, количество французских наёмников — несколько десятков.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 16 января высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 иностранцев-наёмников, в числе которых, по заявлению Минобороны РФ, было много французов. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, было полностью разрушено.

При этом МИД Франции отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России, написало 18 января Agence France-Presse (AFP).

Присутствующие на Украине иностранные наёмники по обыкновению толкают вперёд мобилизованных солдат. Когда те пытаются сдаться в плен, их просто расстреливают, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Из-за больших потерь в ВСУ, особенно после неудачного наступления, Киев усилил вербовку наёмников. По некоторым данным, продолжительность жизни украинских военнослужащих на передовой на наиболее интенсивных участках иногда составляет всего четыре часа.

19 декабря на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных наёмников. Из них 1427 военных из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.