Донецк, 22 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Стали известны имена наёмников из Франции, которые находились в пункте временной дислокации иностранцев в Харькове во время удара Вооружённых сил России по месту его расположения. Список передали французские волонтёры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, сообщило «РИА Новости».

Global Look Press

Всего в списке ― 13 имён с указаниями фамилий и дат рождения. Возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, ― от 24 до 49 лет.

Представитель организации Анна Новикова подчеркнула, что информация о том, кто из этих французов жив или ранен, нуждается в уточнении.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России сообщили, что ВС России вечером 16 января высокоточным оружием нанесли удар по пункту дислокации наёмников в Харькове. Всего уничтожили более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих в ВСУ, а заявление об уничтожении французских наёмников в Харькове назвали «грубой манипуляцией России». Правительство Франции не может запретить своим гражданам воевать на стороне ВСУ, но оправляющиеся на Украину граждане не связаны с ВС Франции, заявил в свою очередь министр обороны этой страны Себастьян Лекорню.

После гибели французских граждан в Харькове посла Франции вызвали в МИД РФ. Ему заявили, что вся ответственность за произошедшее лежит на совести Парижа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявил о том, что Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликт на Украине пробьётся к французской общественности.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что уничтоженные в Харькове французские наёмники были профессиональными военными, возможно, бывшими членами Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками. По его словам, присутствие столь значительного числа наёмников на Украине может свидетельствовать об опасении западных лидеров, что ВСУ не смогут эффективно использовать поставляемое им вооружение без помощи западных военных.