Донецк, 22 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Власти Франции лицемерно отрицают наличие в рядах украинской армии французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество. Об этом 22 января заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

По словам главы региона, и по информации разведки, и по военным действиям на линии боевого соприкосновения российская сторона понимает, что есть французские граждане, воюющие на стороне ВСУ и заключающие с ними контракты.

«Но почему так ведёт себя Франция, почему не может этого признать — всё тоже понятно в их лицемерии. У них законом запрещено наёмничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их законам», — сказал он.

Париж в этом случае действует в соответствии с политикой двойных стандартов, отрицая эту информацию, а когда появится соответствующая возможность, заявит, что «это была такая задумка», добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января стали известны имена французских наёмников, находившихся в пункте временной дислокации иностранцев в Харькове, когда по нему нанесли удар российские военные. Возраст наёмников составлял от 24 до 49 лет.

Минобороны России сообщило о нанесении вечером 16 января высокоточного удара по пункту дислокации наёмников в Харькове. В результате удалось уничтожить свыше 60 боевиков, в основном это были французские наёмники.

Министерство иностранных дел Франции отказалось признавать наличие воюющих на стороне Киева соотечественников. Оно также назвало сообщения о ликвидации французских наёмников в Харькове «грубой манипуляцией России».