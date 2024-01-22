Вашингтон, 22 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад не бояться конфискации российских активов в пользу Украины из-за неопределённых последствий и выделить их на помощь пострадавшим из-за роста цен развивающимся странам. Об этом он написал в колонке для издания Financial Times 22 января.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Страны G7 и другие заморозили российские резервы на два года, не создав разрушительного, сдерживающего эффекта», — подчеркнул Зеллик.

По его мнению, политики сильно преувеличивают риски и вопрос якобы фактически упирается только в новые места хранения. Кроме того, он назвал конфискацию активов сигналом России, что страна якобы не сможет выдержать гонку на истощение дольше Украины, которую поддерживает Запад. Ко всему прочему экс-глава Всемирного банка назвал передачу Киеву заблокированных российских активов «элегантным правосудием», увидев в этом якобы проявление моральной поддержки украинцев, которая «поможет стране сопротивляться».

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия долгое время искала правовые основания для отъёма российских активов, а канцлер Германии Олаф Шольц называл ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов российского ЦБ. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов, а президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом. В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов.

В ноябре у Вашингтона возникли трудности с выделением средств на помощь Украине. Как заявил в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, это стало причиной противоправных действий — попытки передачи Киеву замороженных российских активов. Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал соответствующий законопроект, но решение о конфискации принимает только президент. По мнению Белика, таким образом США занимаются воровством, причём на международном уровне. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев также призвал дать соразмерный ответ попытке Запада украсть российские активы, прикрываясь решением Генассамблеи ООН.

В декабре 2023 года стало известно, что ЕК утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Как сообщил журналистам источник в комиссии, предложение предварительное и требует единогласного согласования, открыто публиковать его текст не планируется «из соображений конфиденциальности».