Москва, 16 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом. Об этом глава российского государства заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Даничев/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

«У нашего народа есть поговорка «Где родился, там и пригодился», — сказал президент, призвав российских бизнесменов инвестировать «дома».

Глава государства отметил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.

Также российский лидер пожалел бизнесменов, которые переводили активы из офшоров в офшоры. Путин подметил в ходе выступления на ПМЭФ, что эти бизнесмены в конечном счёте «попали».

В Санкт-Петербурге 14 июня открылся ПМЭФ. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей. Сегодня, 16 июня, Путин прибыл на форум, где уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира. Форум завершится 17 июня.

В мае МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов финских диппредставительств, работающих в России. В ведомстве оценили проблему как серьёзную. Хельсинки не посчитали заморозку банковских счетов финских представительств в России реакцией Москвы на антироссийские санкции. При этом в январе 2023 года в Финляндии заморозили российские активы на сумму 187 млн евро. Под ограничения попали недвижимость, акции, автомобили и другое ценное имущество.

13 апреля в СМИ появилась информация о начале блокировки инвестиционных счетов россиян в крупнейшем банке ОАЭ ENBD. Кандидат экономических наук, эксперт в области финансов Владимир Григорьев отметил, что банкам ОАЭ могли пригрозить дополнительными санкциями страны ЕС и США, поэтому Emirates NBD первым, но, вероятно, не последним, начал блокировать счета россиян.