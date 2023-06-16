Путин назвал средневековьем заморозку российских счетов за рубежом
Путин назвал средневековьем заморозку российских счетов за рубежом и призвал инвестировать «дома»
Москва, 16 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом. Об этом глава российского государства заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нашего народа есть поговорка «Где родился, там и пригодился», — сказал президент, призвав российских бизнесменов инвестировать «дома».
Глава государства отметил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.
Также российский лидер пожалел бизнесменов, которые переводили активы из офшоров в офшоры. Путин подметил в ходе выступления на ПМЭФ, что эти бизнесмены в конечном счёте «попали».
В Санкт-Петербурге 14 июня открылся ПМЭФ. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов, как рассчитывалось, может превысить 6 трлн рублей. Сегодня, 16 июня, Путин прибыл на форум, где уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира. Форум завершится 17 июня.
В мае МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов финских диппредставительств, работающих в России. В ведомстве оценили проблему как серьёзную. Хельсинки не посчитали заморозку банковских счетов финских представительств в России реакцией Москвы на антироссийские санкции. При этом в январе 2023 года в Финляндии заморозили российские активы на сумму 187 млн евро. Под ограничения попали недвижимость, акции, автомобили и другое ценное имущество.
13 апреля в СМИ появилась информация о начале блокировки инвестиционных счетов россиян в крупнейшем банке ОАЭ ENBD. Кандидат экономических наук, эксперт в области финансов Владимир Григорьев отметил, что банкам ОАЭ могли пригрозить дополнительными санкциями страны ЕС и США, поэтому Emirates NBD первым, но, вероятно, не последним, начал блокировать счета россиян.