Брюссель, 18 июня, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Брюссель, что использование российских активов может привести к подрыву доверия к евро как к мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности Евросоюза. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило издание Financial Times.

ИА REGNUM Евро

Отмечается, что использование Евросоюзом прибыли от инвестирования замороженных российских активов может привести к тому, что многие мировые банки могут перестать использовать европейскую валюту в качестве основной единицы товарообмена.

Брюссель, в свою очередь, рассчитывает использовать замороженные активы в качестве средств, которые пойдут на восстановление инфраструктуры Украины после завершения конфликта.

«Никто не спорит, что это правильно с моральной точки зрения, но очень сложно понять, как это сделать», — рассказал Financial Times один из чиновников Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку российских активов за рубежом нарушением международного права и посягательством на фундаментальные принципы мировых экономических отношений.