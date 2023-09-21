Вашингтон, 21 сентября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Говоря об этом 21 сентября, она назвала предложение разумным.

(сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia Здание Министерства финансов США

«Это не то же самое, что и арест активов», — уточнила Йеллен в интервью агентству Bloomberg.

США обсуждают налог с Евросоюзом, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум 18 сентября, Россия заблокировала более $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран, в том числе Raiffeisen Bank International, Philip Morris и PepsiCo. О самой большой выручке за 2022 год сообщил Райффайзенбанк — $2 млрд. Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн и $718 млн соответственно. Лидером по прибыли из всех покинувших Россию компаний стал шведский автопроизводитель Scania с $621 млн.

ЕС и США заморозили российские активы с началом специальной военной операции на Украине. Еврокомиссия долгое время искала правовые основания для их отъёма, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов Центробанка. Европейский Центробанк предупредил Брюссель о возможности подрыва доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов. Президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом.

В сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет желания «угробить» доллар, а США сами перестают обеспечивать эту роль. Министр подчеркнул, что Россия не выстраивает линию против Соединённых Штатов или Запада. Позднее глава ВТБ Андрей Костин оценил перспективу остановки притока долларов в Россию и назвал её маловероятной, так как западные страны не включают в санкции производственный сектор и продолжают покупать в России нефть и газ, а власти ЕС перестали торопиться с введением новых санкций.

Мнение Костина оценила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. В беседе с ИА Регнум она отметила, что если российские власти запретят западным компаниям, уходящим из России, продавать активы, это может обернуться большими негативными последствиями.