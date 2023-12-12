Брюссель, 12 декабря, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Еврокомиссия утвердила предложения по использованию замороженных российских активов, но из-за отсутствия соответствующей законодательной базы не сможет использовать полученные от них доходы. Об этом стало известно 12 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщил журналистам источник в ЕК, сейчас предложение предварительное и требует единогласного согласования со стороны Евросоюза. Открыто публиковать предложение не планируется «из соображений конфиденциальности». Для развития инициативы необходимо ещё одно дальнейшее предложение с ещё одним соответствующим решением Совета ЕС. Сроки в данном вопросе отсутствуют.

«Инвестиции Центробанка России были аккумулированы на счетах депозитариев, со временем эти активы генерируют всё больше прибыли, она также иммобилизована, но её нельзя вывести, как и сами активы. Мы видим, что депозитарии сохраняют доходы как прибыль на своих счетах, мы считаем законным рассматривать эти доходы, поскольку они возникли в результате иммобилизации, доступными для оплаты нами программ по реконструкции и восстановления Украины», — прокомментировал источник.

Сейчас речь о переводе средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не идёт, добавил он. По его словам, есть два способа возможного достижения этой цели: позволить депозитариям управлять чрезвычайными доходами или запретить их использование и передачу третьим сторонам с сохранением их в депозитариях.

«Это то, что мы предлагаем сегодня. Никаких переводов прибыли, просто её иммобилизация и хранение в депозитариях», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ЕК долго искала правовые основания для отъёма российских активов, а канцлер Германии Олаф Шольц называл ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов российского ЦБ. Европейский центробанк предупреждал о возможном подрыве доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов, а президент Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом.

В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Она отметила, что нельзя сравнивать это с арестом активов. По её словам, США обсудят налог с руководством ЕС.