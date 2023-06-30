Берлин, 30 июня, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 30 июня назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центрального банка России с целью их использования для восстановления Украины и заявил, что никто не знает, как это возможно.

Павел Бедняков/РИА Новости Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

«Это всё ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Шольц сообщил, что работу над этой темой поручили Еврокомиссии.

Заморозка российских активов страны ЕС ввели в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. 25 мая Евросоюз отчитался о заморозке €200 млрд активов Центробанка России. Власти стран ЕС сообщили Еврокомиссии об установлении их местонахождения. Требование об этом заложили в 10-й пакет санкций ЕС против России.

Однако и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что замороженные активы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами. Он отметил, что любая «воровская схема» изначально противоречит общепринятым правовым нормам. В случае утери замороженных активов, как он указал, ЕС вынужден будет компенсировать их.