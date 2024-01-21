Москва, 21 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Проводница поезда, которая высадила кота Твикса на мороз в Кирове, раскаивается, сообщил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ

«Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», — передаёт слова Фетисова «Газета.Ru».

Он добавил, что РЖД сегодня является одной из самых «зелёных» компаний в России, которая вкладывает средства в компенсацию ущерба от экологических последствий эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Они по современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать», — отметил депутат.

Вместе с тем он призвал граждан во время дальних поездок строго следить за своими животными, напомнив, что во время авиаперелётов животных требуют держать строго в клетке.

Как передавало ИА Регнум, кот Твикс умер из-за укуса животного и обморожения. Об этом свидетельствует предварительное заключение специалистов, которые обследовали его труп.

11 января кота на 30-градусный мороз выбросила проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время поездки кот выбрался из переноски. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение Твикса объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители. Хозяева рассказали, что три года назад забрали его из приюта, выбрав его за очень грустные глаза.

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По данным РЕН ТВ, житель Кировской области Дмитрий, который обнаружил мёртвого кота, заявил, что Твикса могли растерзать на улице собаки. Он рассказал, что около восьми часов утра ехал по железнодорожному переезду в районе деревни Лихачи и увидел в снегу тело кота.

В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.