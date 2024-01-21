В Госдуме сообщили о раскаянии высадившей кота Твикса проводницы
Депутат Фетисов: высадившая кота Твикса проводница раскаивается
Москва, 21 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Проводница поезда, которая высадила кота Твикса на мороз в Кирове, раскаивается, сообщил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов.
«Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», — передаёт слова Фетисова «Газета.Ru».
Он добавил, что РЖД сегодня является одной из самых «зелёных» компаний в России, которая вкладывает средства в компенсацию ущерба от экологических последствий эксплуатации железнодорожного транспорта.
«Они по современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать», — отметил депутат.
Вместе с тем он призвал граждан во время дальних поездок строго следить за своими животными, напомнив, что во время авиаперелётов животных требуют держать строго в клетке.
Как передавало ИА Регнум, кот Твикс умер из-за укуса животного и обморожения. Об этом свидетельствует предварительное заключение специалистов, которые обследовали его труп.
11 января кота на 30-градусный мороз выбросила проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время поездки кот выбрался из переноски. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение Твикса объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители. Хозяева рассказали, что три года назад забрали его из приюта, выбрав его за очень грустные глаза.
По данным РЕН ТВ, житель Кировской области Дмитрий, который обнаружил мёртвого кота, заявил, что Твикса могли растерзать на улице собаки. Он рассказал, что около восьми часов утра ехал по железнодорожному переезду в районе деревни Лихачи и увидел в снегу тело кота.
В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.