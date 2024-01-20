Москва, 20 января, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Российские железные дороги (РЖД) внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Об этом госкорпорация сообщила 20 января в Telegram-канале, комментируя гибель кота Твикса, которого 11 января выбросили из поезда на мороз в Кирове.

Михаил Голенков/РИА Новости

Госкорпорация выразила соболезнования хозяевам животного и принесла им извинения.

В РЖД рассказали, что компания провела служебное расследование для выявления обстоятельств произошедшего, в том числе отдельных недостатков нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности работников поезда и пассажира, а также стечения обстоятельств, которые привели к гибели кота.

«Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — пояснили в компании.

Вместе с тем госкорпорация добавила, что рассматривает вопрос о долгосрочном сотрудничестве с организациями, которые помогают беспризорным животным в регионах России, в рамках которого им может оказываться регулярная помощь со стороны РЖД.

Как передавало ИА Регнум, 11 января кота Твикса, которого вёз по билету отец владельца, проводница выбросила из поезда на 30-градусный мороз. Это произошло во время остановки в Кирове, поезд следовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях, за возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей.

Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта. Его выбрали за очень грустные глаза. В РЖД принесли извинения владельцам в связи с потерей кота. При этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции.

Утром 20 января занимавшаяся поисками волонтёр информировала, что выброшенный из поезда кот Твикс погиб.

По данным РЕН ТВ, житель Кировской области Дмитрий, который обнаружил мёртвого кота, заявил, что Твикса могли растерзать на улице собаки. Он рассказал, что около восьми часов утра ехал по железнодорожному переезду в районе деревни Лихачи и увидел в снегу тело кота.

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Мужчина сразу вспомнил про историю с Твиксом и решил вернуться. Лежащий в снегу кот был мёртв.

Его тело поместили в коробку и передали волонтёру Ольге Кудряшовой. Хозяин кота подтвердил его смерть и сообщил, что намерен обратиться в суд.