Волонтёр рассказала о поисках в Кирове выброшенного из поезда кота Твикса
Волонтёр: выброшенного из поезда кота Твикса видели в Кирове в районе вокзала
Киров, 19 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Работники РЖД видели бело-рыжего кота, похожего на выброшенного из поезда в Кирове Твикса, в руках у женщины, но где он сейчас — неизвестно. Об этом сообщила 19 января участвующая в поисках волонтёр Ольга Кудряшова.
Кота по кличке Твикс 11 января выгнала из вагона проводница, решившая, что он беспризорный. Хозяева везли кота по специальному билету, но он выбрался из переноски и отправился гулять по вагону.
«Пока найти Твикса не удалось. Все работники железной дороги опрошены. Кто-то видел похожего кота 12-го числа, обратили внимание, но не подобрали, то есть он жив, где он — неизвестно», — сказала «РИА Новости» волонтёр.
Она добавила, что кота ищут уже 30 человек, в районе вокзала расклеено около 300 объявлений. Одна из сотрудниц РЖД видела, что кота несла за пазухой женщина, но по камерам её отследить не смогли. Другая сотрудница сказала, что кот вырвался у женщины из рук на территории вокзала, где находится торговый центр.
Как сообщало ИА Регнум, хозяйка кота Твикса рассказала, что раньше он жил в челябинском приюте для животных. Её муж забрал кота из приюта из-за грустных глаз. Твикс стал любимцем семьи, он часто выпрашивал сладости, был любознательным и дружелюбным.
В РЖД признали, что кота, который ехал вместе с хозяевами в Тихвин, во время стоянки в Кирове по ошибке выбросили из поезда. В компании проводят служебное расследование, сотрудников привлекли к поискам.
Транспортная полиция, разбираясь в ситуации, отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство» в связи с «отсутствием состава преступления».