Киров, 19 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Работники РЖД видели бело-рыжего кота, похожего на выброшенного из поезда в Кирове Твикса, в руках у женщины, но где он сейчас — неизвестно. Об этом сообщила 19 января участвующая в поисках волонтёр Ольга Кудряшова.

Кадр из видео

Кота по кличке Твикс 11 января выгнала из вагона проводница, решившая, что он беспризорный. Хозяева везли кота по специальному билету, но он выбрался из переноски и отправился гулять по вагону.

«Пока найти Твикса не удалось. Все работники железной дороги опрошены. Кто-то видел похожего кота 12-го числа, обратили внимание, но не подобрали, то есть он жив, где он — неизвестно», — сказала «РИА Новости» волонтёр.

Она добавила, что кота ищут уже 30 человек, в районе вокзала расклеено около 300 объявлений. Одна из сотрудниц РЖД видела, что кота несла за пазухой женщина, но по камерам её отследить не смогли. Другая сотрудница сказала, что кот вырвался у женщины из рук на территории вокзала, где находится торговый центр.

Как сообщало ИА Регнум, хозяйка кота Твикса рассказала, что раньше он жил в челябинском приюте для животных. Её муж забрал кота из приюта из-за грустных глаз. Твикс стал любимцем семьи, он часто выпрашивал сладости, был любознательным и дружелюбным.

В РЖД признали, что кота, который ехал вместе с хозяевами в Тихвин, во время стоянки в Кирове по ошибке выбросили из поезда. В компании проводят служебное расследование, сотрудников привлекли к поискам.

Транспортная полиция, разбираясь в ситуации, отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство» в связи с «отсутствием состава преступления».