Киров, 20 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Кот Твикс, которого проводница выбросила на мороз во время стоянки в Кирове, мог погибнуть из-за укуса животного и обморожения. Об этом рассказала волонтёр Ольга Кудряшова.

Кадр из соцсетей Кот Твикс

«Укус и затем обморожение», — передаёт слова волонтёра «РИА Новости».

Кудряшова отвезла мёртвого кота в ветклинику, где и получила предварительное заключение специалистов, в котором сказано, что животное погибло из-за «внутреннего кровотечения и укусов в селезёнку, лёгкое».

Полное заключение будет готово после вскрытия кота, которое может провести только кировская областная ветстанция, сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 11 января. Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители. Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта, выбрав его за очень грустные глаза. Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот найден мёртвым, его растерзали собаки. Хозяева животного подтвердили, что речь идёт именно об их коте, и сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд.

В РЖД принесли извинения хозяевам животного, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.