Тель-Авив, Израиль, 21 января, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Израильские активисты провели согласованную акцию протеста против военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Gil Cohen Magen/Global Look Press

Отмечается, что акция протеста прошла в приморском городе Хайфа, и это первая подобная акция в Северном округе Израиля за время боевых действий в Газе, которые ведутся с 7 октября 2023 года. В ноябре 2023 года подобную акцию впервые согласовали власти в Тель-Авиве.

По данным газеты, сначала власти отказали активистам в проведении митинга в Хайфе, тогда организаторы обжаловали данное решение в Верховном суде Израиля, в итоге они получили разрешение. Максимальная численность акции была ограничена 700 участниками, говорится в материале.

Как указала газета, в акции приняли участие порядка 300 человек. Одним из организаторов манифестации выступила левая партия ХАДАШ, которая представляет интересы арабского сообщества. Генеральный секретарь этой партии Амджад Шбита зачитал на митинге основные требования протестующих, среди которых защита равноправия арабов в Израиле, немедленное прекращение боевых действий в Газе и большой обмен пленными с ХАМАС.

Отмечается, что одновременно рядом прошла акция в поддержку действий Израиля. В районе проведения обеих демонстраций безопасность обеспечивали десятки сотрудников правоохранительных органов, в том числе конная полиция, были и водомёты. Сообщений об инцидентах с участием митингующих не поступало.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября еврейское государство подверглось беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава. За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на Ближнем Востоке необходимо остановить кровопролитие. Он отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. По его словам, в США многие считают, что решить конфликт на Ближнем Востоке можно созданием суверенной Палестины, но верх берут сторонники силовых методов. Российский лидер напомнил, что позиция России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта складывалась на протяжении десятилетий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Лига арабских государств считают неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей, в зоне палестино-израильского конфликта.

Также он отметил, что очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает нежизнеспособность нынешнего статус-кво. Глава МИД России призвал Израиль и Палестину остановить кровопролитие и начать переговоры.