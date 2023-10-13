Бишкек, 13 октября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Кровопролитие на Ближнем Востоке необходимо остановить, заявил 13 октября президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ в узком составе.

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По его словам, в случае наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы.

«Сейчас главное — всё-таки остановить кровопролитие», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа не справляются с количеством пострадавших от ударов Израиля по анклаву. Система здравоохранения стремительно приближается к коллапсу, заявил представитель минздрава в Газе Ашраф Кудра.

В государственных больницах Израиля запретили лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Согласно директиве минздрава, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.