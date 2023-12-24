Тель-Авив, Израиль, 24 декабря, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил о расширении военной операции в секторе Газа и заявил, что будет вести войну с ХАМАС до полной победы.

Xinhua/Global Look Press

«Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС»,— сказал он в видеообращении, которое опубликовала его канцелярия в Telegram-канале.

Нетаньяху отметил, что это единственный путь вернуть заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

«Это займёт время, но мы едины и полны решимости бороться до конца»,— отметил он.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия начала операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября еврейское государство подверглось беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из анклава.

За ней последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также взяли в заложники более 200 человек.

По предварительным данным, жертвами обострения ближневосточного конфликта стали свыше 20,2 тыс. человек в секторе Газа, около 53,7 тыс. человек пострадали. Более 70% пострадавших — женщины и дети.

Как передавало палестинское информационное агентство WAFA, только за последние сутки в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибли десятки мирных жителей.

В Совете Безопасности ООН 22 декабря США заблокировали поправку России к резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа. В сформулированной США фразе, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», просматривается, что Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.