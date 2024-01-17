Москва, 18 января, 2024, 02:00 — ИА Регнум. В ночь на 18 января был сбит беспилотник, летевший на Москву. О попытке атаки ВСУ в своём Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Мэр также уточнил, что на месте падения обломков БПЛА, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Снигирёвке Николаевской области 17 января произошли взрывы.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявили воздушную тревогу.

17 января взрывы прогремели в украинском городе Сумы. Громкие звуки были слышны на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены предупредили население об опасности с воздуха в 21:42.

Над территорией Брянской области вечером 17 января пресекли попытку теракта со стороны ВСУ. Силами дежурных средств ПВО были уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских беспилотника.

Минобороны РФ проинформировало об уничтожении вечером 16 января более 60 наёмников в Харькове в результате высокоточного удара по пункту дислокации иностранных боевиков.