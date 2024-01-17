Брянск, 17 января, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области вечером 17 января пресекли попытку теракта со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Всего силами дежурных средств ПВО над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты и перехвачены три украинских беспилотника.

Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что две тактические ракеты «Точка-У» были сбиты системами ПВО при попытке пересечения государственной границы над Стародубским муниципальным округом.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 января над Брянским районом пресекли попытку теракта украинских боевиков с помощью БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место выехали оперативные и экстренные службы реагирования.

Минобороны РФ проинформировало об уничтожении вечером 16 января более 60 наёмников в Харькове в результате высокоточного удара по пункту дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наёмники. Кроме того, свыше 20 наёмников были госпитализированы. Здание, где находились боевики, полностью разрушено.