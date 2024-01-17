Киев, 17 января, 2024, 22:40 — ИА Регнум. На Украине вечером 17 января взрывы прогремели в городе Сумы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Известно, что звуки взрывов были слышны в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены предупредили население об опасности с воздуха в 21:42.

Комментариев властей с подробностями об инциденте не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области 38 снарядов. 16 января ВСУ обстреляли пять районов области и Белгород.

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