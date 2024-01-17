Москва, 17 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Соответствующее видео опубликовано 17 января в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лётчики, применив авиационные средства поражения, выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Министерство обороны показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные на опорных пунктах.

Также военное ведомство опубликовало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.