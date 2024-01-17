Минобороны показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ
Москва, 17 января, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. Соответствующее видео опубликовано 17 января в Telegram-канале военного ведомства.
«Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лётчики, применив авиационные средства поражения, выполнили противоракетный манёвр и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены.
Как ранее передавало ИА Регнум, Министерство обороны показало кадры ударов из миномётов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные на опорных пунктах.
Также военное ведомство опубликовало кадры ударов экипажей штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.