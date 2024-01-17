Вашингтон, 17 января, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер заявил, что США вполне могут уже конкретнее вмешаться в конфликт на Украине, чтобы спасти ВСУ от грозящего поражения.

Эксперт считает, что американские власти предпримут действия для поддержки ВСУ и отправят своих солдат в зону боевых действий. Миршаймер высказал беспокойство по этому поводу.

«Есть основания для беспокойства, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что ВСУ начинают разваливаться», — сказал политолог в интервью YouTube-каналу Da iel Davis / Deep Dive.

По мнению американца, уже совсем скоро положение Украины ухудшится, вероятно, под контроль российской армии могут перейти Харьков и Одесса.

Как сообщало ИА Регнум, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут решиться применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения Киева в боевых действиях.

Эксперт пояснил, что имеет в виду мини-ядерные бомбы, мощность которых составляет десятую часть от мощности бомбы, которую Америка сбросила на Хиросиму.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что, когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, они также и признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.