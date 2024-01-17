Вашингтон, 17 января, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден обсудит с лидерами двух палат Конгресса США свои запросы в сфере национальной безопасности, включающие помощь Украине и Израилю. Встреча состоится 17 января, сообщила журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

«Байден примет лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса, а также руководителей ключевых комитетов и высокопоставленных сотрудников Белого дома, чтобы обсудить критическую важность [исполнения] его запросов по национальной безопасности», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что всё ещё продолжаются консультации по двухпартийным договоренностям относительно границы, включая политику и выделение средств.

Байден лично обсуждает данную тему с некоторыми американскими законодателями, уточнила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер 8 января заявил о прогрессе в переговорах об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса президента США для выделения помощи Украине. Работа пока не завершена, но обсуждение развивается в правильном направлении, сказал он.

Джо Байден 13 января во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома пригрозил республиканцам расплатой, если они не поддержат дополнительные бюджетные ассигнования Украине.

В начале декабря 2023 года законопроект по запросу американской администрации о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.