Вашингтон, 13 января, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Республиканцам в Конгрессе США «придётся за многое заплатить», если они не поддержат дополнительные бюджетные ассигнования Украине. Об этом 13 января заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придётся за многое заплатить», — заявил американский президент.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 12 января заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия финансирования. Он заявил о важности того, чтобы добиться от Конгресса одобрения дальнейшего финансирования Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 4 января заявил, что у минобороны США нет возможности передать вооружение Украине без одобрения со стороны Конгресса. Он добавил, что Пентагон лишь может поставить Киеву из собственных запасов вооружения на сумму $4,2 млрд. При этом самих средств Пентагону не предоставили.

Издания Politico сообщило, что по итогам 2023 года больше всего тяжёлого вооружения Украина получила от США и Германии. Журналисты отметили, что сумма военных обязательств всех членов Европейского союза перед Киевом недотягивает до американских взносов в размере €2 млрд.