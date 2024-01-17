Белгород, 17 января, 2024, 03:39 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что 17 января около 02:40 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России с помощью ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» (РЗСО) и беспилотников самолётного типа.

Mil.ru Залп ПВО

По информации оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО были сбиты семь ракет «Ольха» и четыре дрона над Белгородской областью.

Подробности последствий на земле не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о том, что ночью 17 января в регионе сработала российская система ПВО.

Есть повреждения в частных домах.

На Украине на фоне воздушной тревоги в ночь на 17 января раздались взрывы в Одессе.

Помимо Одесской области воздушная тревога на Украине была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.