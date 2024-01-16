Воронеж, 16 января, 2024, 04:30 — ИА Регнум. В Воронеже во время атаки украинских беспилотников пострадала девочка, сообщил 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребёнку», — написал глава области в своём Telegram-канале со ссылкой на уточнённые данные МЧС.

По словам Гусева, девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте.

Врачи ещё раз навестят семью и убедятся в отсутствии иных последствий, заверил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 16 января дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в небе над Воронежем. В одном из многоквартирных домов ликвидировали возгорание на балконе. Ещё в двух многоэтажках и ряде частных домов были выбиты окна. Региональные власти пообещали помочь всем пострадавшим в кратчайшие сроки. Количество и характеристику повреждённого имущества уточнят после поквартирного обхода.

В Минобороны РФ сообщили о трёх сбитых украинских беспилотниках в ночь на 16 января над Воронежской областью. Дроны самолётного типа уничтожили в период с 01:50 до 02:50.