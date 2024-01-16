Воронеж, 16 января, 2024, 05:07 — ИА Регнум. В Воронеже объявили режим чрезвычайной ситуации районного масштаба после попадания обломков сбитого украинского беспилотника в многоквартирный жилой дом на улице Тепличной, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Bychkov Denis Воронеж

В своём Telegram-канале он уточнил, что на пострадавшем доме и соседних жилых зданиях, как и по территории, ущерб оценивает комиссия. Работа ведётся как по недвижимому, так и по движимому имуществу. Для оперативности принятия решений введён режим городской ЧС, уточнил мэр.

После осмотра дома, куда попали обломки сбитого украинского беспилотника, установлено, что все инженерные системы находятся в рабочем состоянии. Предстоят работы по закрытию теплового контура. Кроме того, ведётся подсчёт количества необходимой замены остекления, строители подготовили номенклатуру изделий. Жильцов пострадавших квартир не оставят без помощи, заверили в городской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронеже в ночь на 16 января дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. В одном из многоквартирных домов ликвидировали возгорание на балконе. Ещё в нескольких домах были выбиты окна. Количество и характеристику повреждённого имущества уточнят после поквартирного обхода, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронеже во время атаки украинских беспилотников пострадала девочка 2013 года рождения. У ребёнка диагностировали резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте.