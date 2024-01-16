Одесса, Украина, 17 января, 2024, 02:57 — ИА Регнум. На Украине на фоне воздушной тревоги в ночь на 17 января раздались взрывы в Одессе. Об этом сообщили телеканалы Frеедом и «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Комментариев от местных властей не поступало. Также нет информации о повреждённых объектах.

Помимо Одесской области воздушная тревога на Украине была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, во время атаки украинских беспилотников на Белгород 16 января пострадала девочка 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи.

В ночь с 15 на 16 января российские средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских боевиков, уничтожены несколько беспилотников в Воронежской и Белгородской областях.