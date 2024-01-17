Белгород, 17 января, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом ночью 17 января сработала российская система ПВО — были уничтожены семь вражеских беспилотников.

ИА REGNUM В Белгороде работает ПВО

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным пострадавших нет. Изначально глава региона сообщил о двух сбитых дронах. Спустя несколько минут уточнил, что ликвидировать системе ПВО удалось семь вражеских беспилотников.

Оперативно в Белгородском районе были установлены повреждения в жилом секторе — разбиты стёкла, кровля в частном доме, загорелась хозпостройка.

В одном из посёлков нарушена подача электроэнергии.

«Пожарные и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются. Утром проведём дополнительный осмотр», — заверил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила в Белгороде ночью 17 января ракетную опасность. В мэрии призвали население не подходить к окнам.

На Украине на фоне воздушной тревоги в ночь на 17 января раздались взрывы в Одессе.

Помимо Одесской области воздушная тревога на Украине была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.