Москва, 16 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Рэпер Vacio (Николай Васильев), ставший участником скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после отбывания наказания в виде 10 суток, встал на воинский учёт и прошёл медицинскую комиссию. Об этом сообщил адвокат рэпера Роман Попов.

Московские суды общей юрисдикции

«Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учёт и прошёл медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — передаёт слова Попова «РИА Новости».

Адвокат отметил, что Васильев «любит и поддерживает Родину», а службу в Вооружённых силах РФ считает почётной обязанностью.

В беседе с ИА Регнум брат рэпера Яков заявил, что армия точно кардинально повлияет на жизнь Николая. По словам брата, служба может сломать рэпера, но может и положительно повлиять на характер и ценности парня.

Брат уверен, что Vacio не ожидал таких последствий от «голой» вечеринки. Яков говорит, что его брат действительно талантливый музыкант, который пишет песни для звёзд и с детства учился играть на различных инструментах в музыкальных училищах. По мнению семьи, рэпера подвело желание мгновенно прославиться и выделиться на фоне остальных, пусть и таким глупым и пошлым способом.

Лефортовский суд Москвы повторно арестовал рэпера Vacio, участника скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на 10 суток по новому административному делу о мелком хулиганстве. Двумя неделями ранее, 22 декабря, суд признал Vacio виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Его признали виновным в нарушении общественного порядка в виде нецензурной брани и распространении в Telegram-каналах публикаций, направленных на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер извинился за участие в мероприятии и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.

20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. «Виновница торжества» щеголяла в чёрных стрингах с изумрудом и бриллиантами стоимостью 23 млн рублей. Лефортовский суд Москвы 27 декабря постановил, что вечеринка в московском клубе «Мутабор» является пропагандой ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).